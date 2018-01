Virgin Tonic : Vous vous faites toujours voler la couette ? On a la solution pour y remédier !

C'est encore un matin que l'on partage avec eux, dans la joie et la bonne humeur ! Et si l'on vous dévoilait plusieurs infos ce matin comme par exemple les secrets sur les français que vous voulez connaître sur le mariage, le porno et l'amour, on continue de vous en apprendre plus ! Et on parle tout de suite d'un problème qui peut briser un couple au fil des années... le vol de couette ! Et on a la solution pour éviter toute rupture potentielle, et régler ce réel problème dans un couple !

La solution s'appelle Cover Clamp (pince à couette) et elle permet d'éviter tout enroulement de votre moitié dans la couette ! Comme vous avez pu le deviner grâce à son nom explicite, cette petite invention s’attache solidement des deux côtés du lit en serrant la couette / les draps de façon à ce qu’aucun des deux dormeurs ne puissent voler la couette de l'autre pendant des rêves agités ! Alors, pas bête non ?