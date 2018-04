Virgin Tonic : Vous voulez vous marier dans la même robe que Kate Middleton ? C'est possible ! 

On vous l'accorde, en ce moment, on a tous les yeux rivés sur le mariage du Prince Harry avec Meghan Markle (et encore plus depuis que l'on sait que certaines des ex du prince sont invitées - on a hâte de voir ça). Mais aujourd'hui dans le Virgin Tonic, on vous parle de Kate Middleton et de sa mythique robe de mariée. Souvenez-vous, la Duchesse portait une robe magnifique signée Alexander McQueen. Toutes les femmes ont voulu se l'offrir mais on ne va pas se mentir, on a pas tous les mêmes moyens. Mais grâce à H&M, c'est possible !

La robe de Kate par H&M

L'enseigne suédoise a imaginé une collection 'capsule' conçue pour les mariages et devenez quoi, il y a celle de Kate Middleton (A UN PRIX ABORDABLE, s'il vous plaît). Alors, elle est pas belle la vie ?