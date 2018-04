Virgin Tonic : Boire plus de 5 verres de vin par semaine raccourcit votre espérance de vie ! 

Si vous aimez savourer un petit verre de vin après une journée longue et difficile alors sachez que cette news citée dans le Virgin Tonic devrait vous intéresser ! Selon une étude menée par l'Université de Cambridge, boire plus de cinq verres de vin par semaine vous ferait perdre près de 30 minutes de vie : "au-delà (de cinq verres), les risques de crise cardiaque, d'anévrisme, d'insuffisance cardiaque et de mort prématurée s'accroissent, en particulier chez les personnes âgées de plus de 40 ans", explique ainsi le magazine Biba.

Pour en arriver à un tel résultat, le chercheur en charge de l'étude a étudié près de 600 000 consomateurs d'alcool via 83 études. Ils ont alors remarqué que les risques de mort prématurée étaient plus importants lorsque la consommation d'alcool dépassait les 100g d'alcool (pour vous donner une idée, 100g est l'équivalent de 5 à 6 verres). Par exemple, un homme de 40 ans qui consommerait deux fois cette dose verrait sa vie raccourcie de six mois à terme... avouez, ça fait réfléchir ! Alors même si le vin à ses bienfaits, même si les régimes à base de vin ont fait leurs preuves, on en boit avec modération !