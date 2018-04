Virgin Tonic : Vous voulez un câlin ? Une boutique vous en propose !

Parce que nous vivons dans un monde stressant et parfois difficile, Samatha Hess, une jeune américain de 34 ans, a ouvert une boutique de câlins à Portland. Le principe est simple : les clients paient pour des câlins (un dollar la minute) et le plus beau, c'est qu'ils ont plusieurs espaces dédiés : la plage, l'espace ou même une clairière. Mieux, la jeune femme a formé son personnel à plusieurs positions particulières, notamment adaptées aux personnes handicapées.

Chez « Cuddle up to me », les clients ont donc possibilité de se déstresser. Comme l'explique le magazine Biba, ils peuvent opter pour un massage crânien, un câlin classique, ils peuvent demander à être main dans la main, ou encore l'incontournable cuillère. Avec des séances de 15 minutes à cinq heures, Samantha hess a renontré un succès incroyable : pas moins de 10 000 demandes de rendez-vous ! "La plupart de mes clients sont des hommes, soit atteints de traumatismes soit handicapés, ce qui les empêche d'avoir des contacts avec d'autres individus... Nous proposons aujourd'hui plus de 50 positions, qui sont adaptées au cas de chacun.", explique Samantha. Alors, à quand cette invention géniale en France ?