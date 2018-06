Virgin Tonic : Vous voulez tester le naturisme ? Le maillot de bain soluble arrive !

Tous les ans, à l'approche de l'été, on entend parler du naturisme : la pratique se démocratise de plus en plus et nombreux sont ceux qui finissent par tomber le maillot de bain pour mieux passer de l'autre côté. Par exemple, un restaurant pour nudistes à ouvert à Paris et il a même été question d'ouvrir une zone qui leur est dédiée dans la capitale. Alors évidemment, à force de voir autant de personnes se mettre au naturisme, vous avez peut-être eu envie de tenter l'expérience, sans pour autant oser. Bonne nouvelle, sachez qu'un maillot de bain soluble vient de faire son apparition.

Le maillot de bain soluble arrive !

Ainsi, sachez que le magazine "La vie au soleil" compte lancer un kit pour naturistes déboutants comprenant un maillot de bain soluble dans l'eau, rapporte La Depêche : "Après quelques brasses, les coutures de ces maillots vont fondre et les nageurs vont découvrir le plaisir de nager dans le plus simple appareil", explique le média. On ne sait pas si le concept séduira beaucoup de monde mais sachez que si vous êtes tenté(e), il y a maintenant de quoi tester !