Virgin Tonic : Vous voulez rompre par texto ? Prenez des notes !

La règle numéro 1 quand on veut rompre, c'est de le faire dans les formes. Et bien évidemment, le plus souvent, on évite de faire ça par SMS. On ne va pas se mentir, annoncer à quelqu'un qu'on veut le quitter via un simple texto, c'est presque une mission suicide. En fait, c'est même le meilleur moyen de se faire détester à vie. Mais si vous n'aimez pas le conflit, si formuler correctement à une personne que vous ne l'aimez plus vous fait plus peur que la fin du monde, alors pas de panique. Oui, il existe une formulation parfaite. Et oui, le Virgin Tonic vous la donne.

D'abord, on pense à la politesse. "Bonjour, hello, coucou"... il y a plusieurs façons de dire bonjour. Ensuite, on n'oublie pas le prénom de la personne - tout de même, c'est toujours préférable. Jusque là tout va bien. Mais le pire, l'horreur, c'est la suite. Alors pour que la pilule passe, voici ce qu'il faut dire : "Tu es une belle personne mais j'ai recroisé mon ex... on va essayer de recoller les morceaux".

On vous l'accorde, préciser qu'on a recroisé son ex, ce n'est pas la meilleure chose à faire. MAIS, c'est un argument imparable, le genre qui vous permettra de mettre cette histoire derrière vous et d'éviter tout débat. Evidemment, on n'oublie pas l'essentiel : LA DIPLOMATIE. Si jamais vous prévoyez de le faire, on est avec vous. Ca ira, promis.