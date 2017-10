Virgin Tonic : Vous voulez rêvez un peu ? Envoyez votre nom sur Mars !

Vous voulez laisser une trace indélébile ? Alors la NASA a peut-être une solution pour vous : et si votre nom était envoyé sur Mars ? On vous l'accorde, vous avez très peu de chance d'y mettre un pied et de faire un selfie pour le prouver. Mais la NASA propose d'envoyer une micro-puce avec votre nom lors de sa prochaine mission sur la planète rouge. Le départ de Insight est prévu pour mai 2018 et les noms qui seront envoyés vont être tirés au sort. Traduction, vous n'aurez rien à payer, il vous suffit de vous inscrire (à partir du 1er novembre prochain).

We’re going to Mars, are you? Send your name on @NASAInSight Submit by Nov. 1: https://t.co/23M4kWplR4 pic.twitter.com/iPry8XOdg8 — NASAInSight (@NASAInSight) 3 octobre 2017

"Mars continue d'exciter les amateurs de l'espace de tous âges. Notre action leur donnera la possibilité de faire partie de la mission ayant pour but d'étudier le sous-sol de la planète rouge", explique Bruce Danerdt (à la tête d'Insight). Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que la NASA organise une telle opération : en 2015, 827.000 personnes avaient pris part à un projet similaire. Voilà qui vous permettrait de briller encore plus à la machine à la café et en société - ou plutôt, de frimer un peu. Et puisqu'on parle de la NASA, on en profite pour vous reparler de ce petit garçon qui avait postulé à la NASA pour devenir Gardien de la Galaxie. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne s'en lasse pas.