Virgin Tonic : Vous voulez renforcer votre couple ? Alors, ne faites plus l'amour pendant 90 jours !

La question de la fréquence des rapports sexuels dans un couple revient souvent sur le tapis. Le truc, c'est ce que l'on sait pas vraiment quelle est la bonne fréquence. Certains couples optent pour une fois par semaine tandis que d'autres augmentent le record en faisant l'amour deux à trois fois par semaine. Le pire, c'est que des études (extrêmement sérieuses) confirment que les couple qui ont plus de deux rapports par semaines seraient plus heureux que les autres. Mais chaque couple est différent, ces études ne sont pas universelles. Par contre, sachez que Terry Crews (ancien footballeur), préconise à un couple de ne pas faire l'amour pendant 90 jours s'il veut renforcer sa relation.

"90 jours, pas de sexe, seulement la relation, des discussions, des câlins. A la fin des 90 jours, je savais qui elle était et il ne s'agissait pas de l'emmener dehors car je savais qu'après, nous allions faire l'amour. Là, c'était : 'sortons car j'ai vraiment envie de discuter avec toi, je veux te connaître', a t-il déclaré au HuffPost Live. De son point de vue, lorsque l'on est dans une relation, "on veut quelqu'un qui nous connaisse et qui nous aime en même temps". Ses déclarations ont poussé les spécialistes à se poser la question. C'est d'ailleurs le cas de Megan Fleming (psychologue clinicienne et thérapeute spécialiste des relations humaines).

Pour elle, l'arrêt des rapports sexuels est un moyen de consolider sa relation : "Souvent, il s'agit vraiment de sentir que votre partenaire vous voit et vous veut. Se sentir désiré par l'autre est le plus gros excitant", a t-elle expliqué à Men's Fitness. Dans la mesure où les français préfèreraient leur smartphones au sexe, on se dit qu'ils n'auraient pas de mal à s'en passer.

Alors, en seriez-vous capable ?