Virgin Tonic : Vous voulez que vos enfants soient plus intelligents ? Vous voulez changer leur vie ? Voici ce qu'il faut faire !

Attention, prenez des notes ! Du moins, si vous avez des enfants. Ces dernières semaines, on a appris que les mères de quatre enfants étaient moins stressées que la moyenne et même que les enfants uniques étaient plus intelligents que les autres. Mais en parlant d'intelligence, il y a un tips que l'on ne vous a pas encore donné. Par exemple, si pendant la grossesse vous voulez vous assurer que votre enfant ait un QI élevé, il vous suffit de manger des fruits. Manger des fruits aurait les mêmes effets sur l'enfant que s'il était resté une semaine de plus dans le ventre de sa mère.

Autre chose à savoir : pour changer la vie de vos enfants, faîtes bien attention aux histoires que vous leur raconter le soir. Croyez-le ou non, selon l’histoire que vous choisissez, ce dernier aura une vie différente. Les personnages influencent son comportement et sa réflexion. Le mieux reste de lui faire passer un message positif ! Alors les histoires qui font peur, on oublie !