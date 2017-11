Virgin Tonic : Vous voulez qu'on vous réponde sur les sites de rencontre ? On a la solution !

Sur les sites de rencontre, c'est compliqué de trouver LA personne qui vous corresponde. Mais une fois qu'on l'a trouvée, encore faut-il établir le contact. Il faut que la personne réponde et surtout, il faut accrocher son attention ! Et pour ça, on a une solution. Selon une étude (très sérieuse), obtenir une réponse sur un site de rencontre ne tient pas à grand chose : il suffit d'écrire un message sans faute !

On ne va pas se mentir, recevoir un message rempli de fautes, ce n'est pas très accrocheur. Alors un conseil, relisez-vous ! Un message sans faute augmente vos chances de recevoir une réponse de 68%. Clairement, ça ne se refuse pas. Et puisque dans le Virgin Tonic, on est toujours là pour vous conseiller, on vous dit même comment draguer efficacement. C'est cadeau.