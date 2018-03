Virgin Tonic : Vous voulez matcher sur Tinder ? On a les conseils du champion en la matière !

Connaissez-vous Stefan-Pierre Tomlin ? Ce britannique (inscrit sur Tinder) serait l'homme le plus matché de l'application. Oui, il détient le record. Vu de notre fenêtre, c'est difficile d'imaginer une personne enchaîner les matchs. Et pourtant, en même temps, c'est le rêve de nombreuses personnes. Bonne nouvelle pour ceux qui voudraient améliorer leur profil, Stefan-Pierre Tomlin a livré ses conseils pour atttirer le plus de match possible.

Faire des blagues mais rester intriguant

Ne surtout pas publier de photos où vous êtes en train de manger ou avec un groupe de potes

Proposer un date au maximum dans les trois jours

Aussi, ce mannequin et présentateur TV britannique de 26 ans ajoute que pour matcher sur Tinder (et pour avoir du succès), il faut savoir rire de soi, avoir de la personnalité, se dévoiler un peu dans sa bio et pour finir, faire preuve d'ouverture d'esprit.

Avec tout ça, normalement, vous devriez battre des records sur Tinder !