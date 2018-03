Virgin Tonic : Vous voulez faire perdurer votre couple ? Voici 5 conseils !

Vous voulez que votre couple dure ? Ca tombe bien, le Virgin Tonic a quelques conseils qui, peut-être, pourraient vous aider. De l'heure du coucher aux preuves d'amour, on a tout !

1.Se coucher à la même heure

2. Boire ensemble

3. Faire des activités ensemble

4. Quelques preuves

5. La communication

Sachez que près de 45% des couples se couchent toujours à la même heure ! Alors évidemment, vous coucher à deux heures d'intervalle ne va pas ruiner votre couple. Mais, c'est toujours plus sympa d'aller se coucher en même temps (et en plus, ça permet de communiquer un peu). Aussi, les couples qui boivent ensemble dureraient plus longtemps que les autres - et c'est la science qui le dit ! N'oubliez pas de partager des activités ou des centres d'intérêt et surtout, ne lésinez pas sur les preuves. D'ailleurs, voici les 3 preuves d'amour les plus attendues par les hommes. Enfin, la communication est E-SSEN-TIELLE.