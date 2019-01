Virgin Tonic : Vous voulez faire fortune ? Investissez dans les Lego !

Vous voulez faire fortune et vous ne savez pas comment ? Eh bien sachez que dans le Virgin Tonic, on a la solution : croyez-le ou non, les Lego seraient bien plus rentables que l'or. Et ça, c'est une étude réalisée par une scientifique russe qui l'atteste : attention, cette fois, c'est une vraie étude ! Pas comme celle qui nous explisait le Blue Monday. « Les ensembles Lego ne montrent pas de corrélation significative avec la crise financière et peuvent être considérés comme un investissement attrayant avec un potentiel de diversification. », explique cette professeure de l'école supérieure d'économie de Russie. Et l'idée lui est venue grâce à son fils : "Si la collection de mon fils était évaluée en bourse que cela donnerait-il ?", s'est-elle demandée.

"Elle a répertorié les prix de vente de 2.300 boîtes thématiques vendues par Lego entre 1987 et 2015", explique ainsi VL Média. Mais, ce n'est pas tout ! "En faisant cette analyse comparative, elle a regardé les prix de vente de chaque boîte entre leur date de sortie et leur valeur en 2015. Elle a analysé l’achat et la collection de Lego comme un placement financier et l’a comparé aux investissements classiques, tels que l’or". On apprend donc que la valeur d'une boîte de Lego est multipliée par 7 en un an ! Pour vous donner une idée, en achetant pour 1000 euros de Lego en début d'année, vous aurez 7000 euros à la fin de la même année. Notez d'ailleurs que ce sont les plus petites boîtes qui auraient le plus de valeur sur le long terme.

Alors vous voila prévenus ! Pour faire fortune, rien de mieux que les Lego !