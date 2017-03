Virgin Tonic : Vous voulez explorer le Titanic ? Dépêchez-vous !

Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler l'épave du Titanic au fond des eaux, l'agence de voyage londonienne Blue Marble Private a la réponse à votre question dès 2018 ! Une aventure insolite à 3 800 mètres de profondeur pour voir le célèbre navire qui n'était pas censé couler... Pendant 8 jours, des petits groupes pourront explorer le Titanic avec des scientifiques et des spécialistes avec en bonus l'histoire du bateau et des informations sous marines. Tentés par l'expérience ?

Un voyage à saisir avant qu'il ne soit trop tard ! En effet, selon un expert de la BBC "dans quatorze ans, le Titanic ne sera plus". Pourquoi ? A cause de la bactérie sous-marine "Halomans Titanicae" qui ronge le fer du navire depuis qu'il a échoué il y 105 ans. Ce qui explique sans doute en partie le prix du billet, à 105 000 dollars pièce ! Nous qui nous voyions déjà explorer les profondeurs du Titanic, joué par des chatons, on va peut-être y réfléchir un peu...