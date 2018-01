Virgin Tonic : Vous voulez être plus respecté au travail ? Adoptez cette coupe de cheveux !

This article is not online.

Messieurs, si vous scrutez vos cheveux tous les matins avec la peur au ventre, sachez que si un jour, vous les perdez, alors ça ne sera pas la fin du monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon une étude menée par l'université de Pennsylvanie, être chauve permettrait d'être plus respecté au travail. Croyez-le ou non, un homme chauve inspire plus confiance.

Et ce n'est pas fini ! Toujours selon cette étude américaine, les hommes chauves sembleraient "plus virils (...) et plus costauds que les autres. De la même manière, ils feraient davantage figure de leaders naturels", explique The Huff Post. "J'ai été surpris que ces perceptions de la virilité et de la domination aillent jusqu'à la taille et la force des individus représentés", a expliqué Alfred Mannes, le chercheur qui a mené l'étude. Alors on ne vous dit pas de vous jeter sur votre tondeuse. Par contre, si vous perdez vos cheveux : respirez un bon coup. Tout se passera bien. Et si vraiment, vous avez besoin d'être rassuré, dîtes vous que même le Prince William s'est rasé la tête.