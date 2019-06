Virgin Tonic : Vous voulez être heureux ? On a la solution !

Selon Peter Pan, rêver sa vie "en couleurs serait le secret du bonheur". Si vous n'avez jamais vraiment compris cet adage, sachez qu'on a un secret (bien plus simple) pour être heureux : visiblement, vivre près d'une bibliothèque vous rendrait plus heureux mais aussi, plus épanoui. Mais alors, pourquoi ?

Pour être heureux, vivez près d'une bibliothèque !

Selon une etude menée par l'American Entreprise Institute, les habitants qui vivent à côté d’une bibliothèque font plus confiance aux gens et vont plus facilement vers les autres. Habiter à côté d’un lieu fréquenté donne envie d’être en contact avec les gens. Résutat, ils se montrent moins méfiants, plus ouverts et communiquent beaucoup plus. Alors si jamais vous vivez en ville et que vous n'en pouve plus, vous savez où déménager !

Et si vous en voulez plus, on a le secret du bonheur en couple !