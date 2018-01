Virgin Tonic : Vous voulez devenir pilote ? Grâce à Air France, c'est possible !

Devenir pilote, c'est souvent un rêve d'enfant. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on vous parlait même de cet enfant qui avait pu piloter un avion aux Etats-Unis. Le truc, c'est que pour devenir pilote, c'est souvent le parcours du combattant - de quoi décourager même les étudiants les plus motivés. Or, dès le 30 janvier prochain, Air France ouvrira une formation de 24 mois, ouverte à tous ceux qui auront leur bac. L'idée ? Combler le déficit de pilotes. Ceux qui valideront la dite formation pourront, par la suite, piloter "des Airbus A320 ou encore des Boeing B737", explique le Figaro.

Cette formation, intitulée "Cadets Air France", n'est pas vraiment une nouveauté. En fait, elle aurait été fermée en 2008. "L'ouverture de cette formation s'inscrit dans un contexte de croissance et de besoin de pilotes", explique Didier Nicolini, DRH pilote chez Air France au Figaro. Air France estime d'ailleurs qu'elle devra recruter entre 200 et 250 pilotes de ligne jusqu'en 2022. "Vous avez peu ou pas d'expérience pilote mais vous êtes extrêmement motivé(e). La filière Cadets est faite pour vous! En 2018, Air France recrute et forme au métier de pilote de ligne", peut-on lire sur le site de la compagnie. Evidemment, quelques critères sont à remplir pour avoir accès cette fameuse formation :

Avoir la nationalité d'un pays européen

Avoir un niveau bac

Se débrouiller en français et en anglais

Etre en bonne santé

Alors, allez-vous sauter le pas ?