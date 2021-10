Virgin Tonic : Vous voulez devenir ninja ? On a trouvé la formation parfaite !

Non, ce n'est pas une blague : si vous avez toujours rêvé de devenir ninja, sachez qu'au mois de décembre 2021, une formation en ligne devrait voir le jour, grâce à la plateforme Nindo. La ninja Academy serait d'ailleurs la seule certifiée, selon Géo. Evidemment une telle initiative nous vient du Japon : cette formation "est lancée par le Japan Ninja Council ou le Conseil ninja du Japon, créé il y a cinq ans, par onze gouverneurs et maires japonais, dans le but de promouvoir la culture ninja", peut-on lire dans les colonnes de Ouest France.

L'on doit cette formation à Jinichi Kawakami, "considéré comme le dernier maître ninja au monde". Vous ne le savez peut-être pas ce dernier a appris les arts ninja dès l’âge de 6 ans. Il est d'ailleurs le 21e chef du clan Ban, "la dynastie des Ninjas secrets, une ancienne lignée d’assassins japonais vieille de 500 ans".

