Virgin Tonic : Vous voulez changer de corps (ou de tête) ? C'est pour bientôt !

C'est bientôt l'été, oui. Mais c'est aussi le retour des complexes qui reviennent en même temps que la chaleur. Mais non, détendez-vous, ça va aller. D'ailleurs, on a décidé de vous donner quelques conseils pour aborder la saison estivale de la meilleure façon. Vous savez tous qu'il faut avant tout choisir les heures idéales pour prendre vos repas, et manger varié et équilibré. Mais si cela ne suffit pas, sachez que le neurochirurgien turinois Sergio Canavero semble avoir une autre solution. D'après lui, il sera possible d'ici deux ans, de greffer un corps à une tête. Non, ce n'est pas une blague et cela entre dans le cadre d'une étude très sérieuse menée par le scientifique. Afin d'illustrer ses propos, le docteur Canavero se sert d'une banane qu'il coupe en deux...

Dans l'un des bouts, il insert des spaghettis crus qu'ils comparent aux vaisseaux, aux fibres musculaires et aux nerfs, tandis que la banane représente elle, le corps humain : "Si on peut reconnecter vaisseaux, muscles et nerfs sur une jambe ou un poignet, on peut le faire au niveau du cou." Selon lui, le polyéthylène glycol permettra aux deux moelles de "fusionner", auquel cas, vous pourrez donc réellement changer de corps, ou de tête. D'après le scientifique, le "seul rejet à redouter est d'ordre psychologique" : "Mais j'y ai pensé. Pour faire accepter au patient son nouveau corps, il portera avant l'opération pendant six mois des lunettes qui, virtuellement, lui feront percevoir sa tête placée sur un autre corps que le sien." Alors, convaincus ? Nous, pas vraiment...