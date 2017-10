Virgin Tonic : Vous voulez avoir du succès au bureau ? On a la solution !

Dans le Virgin Tonic, on a à coeur de vous aider à briller au bureau et ce, dans toute circonstance. Que vous soyez à la machine à café ou alors, que vous soyez en train de douter à cause de vos éventuels défauts (si vous êtes râleur, sachez que vous êtes un élément efficace), on aura toujours une news ou une étude pour vous rendre la vie plus facile. Cette fois, on se penche sur votre horloge biologique. Si vous souhaitez être plus performant au bureau, si vous voulez être au summum de vos capacités, alors vous devez absolument vous coucher à la même heure tous les soirs.

Une étude menée par les chercheurs de l'Hôpital Brigham and Women's de Boston atteste qu'en se couchant à la même heure, on optimise ses capacités. Selon les scientifiques, les personnes qui se couchent chaque soir au même moment réussiraient mieux au travail mais aussi dans leur vie. Menée sur 61 étudiants d'Harvard, l'étude démontre que ceux qui se couchent à des heures aléatoires obtiennent de moins bonnes notes que les autres. "Cela créé un décalage presque comparable à un décalage horaire qui fait que pour les étudiants aux horaires de coucher irrégulières, un cours à 9 h du matin pouvait être ressenti comme s'il était 6 h du matin, ce qui se ressent sur la productivité", explique le magazine Biba. Vous voulez obtenir de meilleurs résultats ? Alors réglez vos montres, contentez-vous d'un seul épisode de série sur Netflix et vous verrez, ça ira mieux.