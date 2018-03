Virgin Tonic : Vous utilisez des emojis dans vos mails pros ? C'est une mauvaise idée !

Il n'aura pas fallu longtemps aux emojis pour s'imiscer dans nos téléphone (et dans nos vies au passage). D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué à quel point ils sont devenus essentiels à nos conversations ? Sans emoji, on n'aurait presque l'impression que notre interlocuteur est de mauvaise humeur ou alors, qu'il nous en veut pour quelque chose. Bref, l'émoji, c'est un peu le doudou qui nous rassure quand on se retrouve à gérer notre vie sociale. Les employer une conversation personnelle, c'est tout à fait normal. Mais au bureau, mieux vaudrait s'abstenir.

Quand trop d'émoji tue l'émoji

Si vous avez écouté le Virgin Tonic ce matin, alors vous savez que selon un sondage, près de 54% des gens qui recoivent un mail contenant un emoji trouvent que ce n'est pas sérieux. Alors si vous avez tendance à les envoyer à tout le monde (y compris à votre boss) essayez -tant bien que mal- de vous freiner !