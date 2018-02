Virgin Tonic : Vous rêvez de devenir juré ? Le premier Mondial du saucisson recherche des candidats !

Vous aussi, devenez juré ! Si c'est votre rêve ultime de juger et de donner votre avis dans le cadre d'un concours, sachez que le premier Mondial du saucisson recherche des candidats ! Cette première édition se déroulera cet été en Ardèche et sera organisée par l'Académie Ardéchoise des Amateurs de Saucisson (oui, oui). Si l'idée peut faire sourire, elle n'est pourtant pas à prendre à la légère : selon le France Bleue, près de 2000 personnes sont attendues. Aussi, 80 saucissons seront goûtés et jugés : "On a reçu des échantillons d’Australie, de Canada et de Californie", a expliqué l'un des organisateurs du concours. Il ajoute : "Nous sommes aussi en contact avec des ambassades pour faire venir des participants, comme l’ambassade d’Hongrie, de Belgique et d’Allemagne."

Mais, il manque des jurés pour ce fameux concours ! "Etre un bon juré, c’est d’abord être curieux, aimer les bonnes choses et ne pas avoir d’a priori.", explique René-Louis Thomas. "Ce qui distingue un bon saucisson et tout le reste, c’est la fleur. C’est une moisissure naturelle. Elle différencie le saucisson haut de gamme et tous les autres saucissons." Notez qu'une cinquantaine de jurés manquent encore à l'appel mais ceux-ci devront remplir quelques critères : "On demandera au jury de noter son arôme, est ce qu’il sent fort ou non ? On peut comparer ça au parfum". Alors si jamais vous êtes un amateur de saussisson, vous savez quoi faire ! Une fois de plus, on sera loin de The Voice ! Mais, c'est déjà ça !