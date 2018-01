Virgin Tonic : Vous recherchez un job ? Partez travailler pour le Prince Harry et Meghan Markle !

Et si vous plaquiez tout, non pas pour partir élever des licornes, mais pour travailler en Angleterre ? Bonne nouvelle pour les bilingues qui voudraient traverser la Manche, le couple formé par le Prince Harry et Meghan Markle serait à la recherche d'un nouvel assistant de communication. Postée sur Linkedin (et relayée par le 20 minutes), l'annonce stipule que le poste serait à pouvoir dès le mois d'avril 2018.

Le couple est à la recherche d'un nouvel assistant !

"Le futur chargé de communication qui sera engagé devra déménager à Buckingham Palace pour suivre le couple de près et couvrir chacun de ses déplacements officiels (garden-parties, investitures, engagements…). La durée du contrat est de douze mois", explique le média. Pour décrocher ce job, il faut savoir maîtriser les réseaux sociaux et surtout, il faut être capable de rédiger des communiqués de presse. Que ceux qui s'imaginent qu'une expérience de 10 ans soit nécessaire se ravisent, le couple n'exige pas un bac + 15. Notez également que le candidat pris aura droit à 33 jours de vacances (jours fériés inclus). Avec un mariage qui approche (en mai 2018), le futur assistant aura du pain sur la planche !