Virgin Tonic : Vous rangez vos oeufs dans la porte du frigo ? Arrêtez tout de suite !

Généralement, on a tendance à ranger nos oeufs dans la porte du frigo. C'est une habitude (pour beaucoup) et évidemment, on ne se pose aucune question. Pourtant, c'est une mauvaise habitude qu'il faudrait perdre ! Croyez-le ou non, les ranger à cet endroit précis de votre réfrigérateur n'est absolument pas une bonne idée.

Ce qu'il faut savoir, c'est que les ranger dans la porte accélère le processus de décomposition des oeufs. Le changement de température, le passage du froid au chaud (lorsque vous ouvrez la pote) ne permettent pas aux aliments de se conserver correctement (il existe d'ailleurs des sites pour vous aider à mieux les conserver). Alors la prochaine fois que vous ferez les courses, pensez à les ranger ailleurs ! Ah et puisqu'on parle de courses, voici un dernier conseil : mangez une pomme avant de vous lancer dans les rayons.