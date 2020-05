Virgin Tonic : Vous pouvez visiter les planètes grâce à cette application !

Vous êtes fasciné par les planètes, les satellites et le système solaire ? Cette nouvelle devrait vous faire plaisir. En effet, comme le rapporte le Huffington Post, l'application Google Maps vient de lancer une nouvelle fonctionnalité intitulé Space. Grâce à cette dernière, il est désormais possible de se balader dans l'univers et de passer d'une planète à l'autre en seulement quelques clics. Ce sont donc vingt destinations à découvrir sous toutes les coutures que le célèbre moteur de recherche met à disposition sur son site. L'occasion parfaite de voyager tout en restant chez soi ! Un bon moyen de respecter le confinement et de rêver depuis son ordinateur...

Google Maps

Pour utiliser cette fonctionnalité de Google Maps, il vous suffit de cliquez ici ! Vous tomberez ensuite sur le site comme sur la photo ci-dessus. Alors, à vous la découverte de notre univers ! Amusez-vous bien !