Virgin Tonic : Vous pouvez visiter le parc d'attractions Harry Potter sans bouger de chez vous !

Non vous ne rêvez pas ! Ce matin, Camille Combal et ses acolytes nous ont partagé une information que nous n'étions pas prêts à entendre. Du moins, qui nous a fortement étonné. En effet, plusieurs médias ont récemment expliqué qu'il était désormais possible de visiter le parc d'attractions The Wizarding World of Harry Potter, centré sur le thème du plus célèbre magicien au monde... mais de manière virtuelle ! Plus besoin de bouger de chez soi pour découvrir les secrets de ces endroits magiques qui comptent deux parcs : un à Hollywood et l'autre à Orlando en Floride.

Une aubaine pour les équipes de The Wizarding World of Harry Potter puisque la crise sanitaire actuelle a empêché les visiteurs de pouvoir se rendre dans ce genre d'endroits. Parmi les attractions préférées des visiteurs, celle intitulée Harry Potter and the Forbidden Journey peut être expérimentée depuis la maison. pour cela, rien de plus simple, il suffit de s'asseoir confortablement dans son canapé et de profiter de la vidéo ci-dessus.