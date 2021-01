Virgin Tonic : Vous pouvez désormais offrir un bouquet de fleurs... en LEGO !

Non, ce n'est pas une blague... La célèbre marque LEGO vient de dévoiler ses touts nouveaux produits : un bouquet de fleurs et un bonsaï. En effet, cette toute nouvelle collection comprend un magnifique bouquet de fleurs coloré ainsi qu'un bonsaï pour instaurer une ambiance zen chez soi. Destiné aux adultes, ce nouveau jeu n'est pas adapté aux plus jeunes puisqu'il comprend des centaines de pièces, parfois très petites. Si LEGO ne prétend pas remplacer le charme des vraies fleurs, ce concept peut être une alternative originale lorsque vous êtes invité chez des amis. Il faudra tout de même s'armer de patience puisque construire un bouquet ou un bonsaï risque de prendre (beaucoup) plus de temps que de passer en coup de vent chez le fleuriste. Mais quand même, on apprécie cette nouvelle trouvaille plutôt sympathique !

À noter également que tous les éléments en plastique sont d’origine végétale, fabriqués à partir de canne à sucre issue de cultures certifiées durables. Et ça, c'est un plus non négligeable !