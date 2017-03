Virgin Tonic : Vous portez un casque audio plus d'une heure par jour ? Arrêter tout de suite !

Vous écoutez beaucoup de musique et votre casque audio serait presque une extension de votre corps ? On vous comprend : chez Virgin Radio, nous sommes pareils. On savait qu'écouter de la musique avec le volume à fond était mauvais pour la santé mais ce que nous ne savions pas, c'est que les casques audio sont sources de bactéries. Selon une étude menée par l'Université du Wisconsin, porter un casque plus d'une heure par jour augmenterait le nombre de bactéries présentes dans nos oreilles. Accrochez-vous.

Parce que les casques sont rangés dans nos sacs ou traînent un peu partout, ils augmenteraient de 700% le nombre de bactéries. Elles s'accumulent pour mieux finir dans nos oreilles. Alors on ne dit pas que vous devez arrêter d'écouter de la musique dans les transports ou dans la vie de tous les jours (surtout que toutes les semaine, Virgin Radio vous fait découvrir de nouveaux sons avec le Virgin Friday) mais pensez à nettoyer votre casque un minimum ! Vos oreilles vous en seront reconnaissantes !