Virgin Tonic : Vous pensiez savoir faire les pâtes ? Après ça, vous n'en serez plus très sûr !

This article is not online.

Devant la cuisine, nous ne sommes pas tous égaux : pendant que certains seraient capable de faire Topchef en dormant, d'autres maîtrisent parfaitement le mode "décongélation" du micro-onde. Par contre, a peu près 99% de la population mondiale est capable de faire des pâtes. Nous n'avons pas tous la même technique, nous n'avons pas les mêmes goûts mais généralement, nous réussissons tous. Le truc, c'est qu'il y a des erreurs à ne pas commettre lorsque l'on fait des pâtes.

# 1 . PAS D'HUILE D'OLIVE !

#2. PAS DE CASSEROLE TROP PETITE

#3. NE PAS REMUER PENDANT LA CUISSON

D'abord, pas d'huile d'olive ! "Comme l’huile d’olive ne se mélange pas avec l’eau et qu’elle remonte à la surface, cela ne sert strictement à rien d’en mettre", explique Raphaël Haumont, chimiste. Ensuite, Le Figaro souligne que la taille de la casserole est importante : Selon la taille de votre casserole, vos pâtes seront plus ou moins collantes. Et plus elle est grande, moins elles le sont. Enfin, il ne faut surtout pas remuer pendant la cuisson : contentez-vous de mélanger vos pâtes de temps en temps (mais vraiment très peu), histoire d'éviter qu'elles collent à la casserole. Normalement, en appliquant ces conseils, vous cuisinerez les pâtes comme un chef. Ce n'est pas le plat favoris des Français mais c'est l'un des plus consommés. Alors autant les faire correctement !