Votre Clochette, Watson ou Vanille fait partie intégrante de votre vie ? Pour vous c’est le plus bel animal de compagnie sur cette terre, et même il/elle est même au delà qu’un simple animal ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas fous et définitivement pas les seuls. En effet, comme Camille Combal et son équipe viennent de l’évoquer, 80% des gens parlent à leur animal de compagnie comme à un être humain. Même si on monologue plus qu’on ne dialogue avec eux, quand on « papote » avec eux, on a vraiment l’impression (du moins pour ces 80% de la population) d’avoir un interlocuteur. C’est bon, vous voilà à présent rassurés ?

Par ailleurs, autre statistique surprenante, sachez que 38% des Français sont gênés quand ils font l’amour lorsque un animal de compagnie (le leur la plupart du temps) est dans les parages. Et oui, on leur parle comme si on parlait à un être humain, leur présence nous semble donc aussi semblable à celle d’un homme ! Êtes-vous concernés par ces deux chiffres pour le moins insolites ?