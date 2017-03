Virgin Tonic vous offre 10 000 euros cash, qui sera le premier gagnant ?

Pour vous remercier de votre fidélité, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offrent toute la semaine 10 000 euros. Pour avoir une chance de remporter cette somme incroyable, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, il vous suffit de rester vigilant tout au long de l'émission et d'être le premier à réagir lorsque vous entendrez le signal. A ce moment là, il faudra dégainer votre téléphone et composer le 0800 960 961 - sachez que le numéro est gratuit ! Aurez-vous la chance de repartir avec 10 000 euros ? C'est ce qu'on va voir !

Kicéti qui fait les meilleurs cadeaux ? C'est @CamilleCombal . Il est moelleux suici #VirginTonic https://t.co/mBa3DHOxbc — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 27 mars 2017

je sais pas vous, mais moi je commence à stresser à l'attente du signal ???? #VirginTonic pic.twitter.com/BSbYlWwudG — Chacha (@ChachaMallows) 27 mars 2017