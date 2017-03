Virgin Tonic vous offre 10 000 euros cash, Lucie est la deuxième gagnante

Pour vous remercier de votre incroyable fidélité, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offrent toute la semaine 10 000 euros. Pour avoir une chance de remporter cette somme incroyable, il suffit de rester à l'affut tout au long de l'émission et d'être le premier à réagir lorsque vous entendrez le fameux signal. A ce moment là, il faudra dégainer votre téléphone et composer le 0800 960 961 - sachez que le numéro est gratuit !

L'appel retentit et c'est Lucie qu'on retrouve à l'autre bout du fil après des difficultés de branchement par Nico du bureau ! Cette assistante administrative du côté de Dijon gagne 10 000 euros cash... Pas mal pour faire des travaux, non ?

et Biiiiiiim Lucie de Bourgogne est la 2ème gagnante des 10 000€ !! @VirginTonicOff @VirginRadiofr #VirginTonic Bravooooo ???????????????? pic.twitter.com/RYiz9JeCHi — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) March 28, 2017

@VirginTonicOff moi je vous entend de la Rochelle alors si vous voulez me donner les 10 000 euros je veux bien ????????#VirginTonic — cassie (@Kssie26) March 28, 2017

#VirginTonic Faites tomber les 10 000 pendant que tout le monde capte ???? — elena (@35_elena) March 28, 2017

Tout n'est pas perdu, il reste encore trois chances de remporter 10 000 euros cash. Alors, restez à l'écoute !

