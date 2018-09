Virgin Tonic : Vous ne savez plus où sortir ? Découvrez Pepeats !

Dans le Virgin Tonic, on est assez 2.0. Du coup, dès qu'on trouve une appli sympa, on vous la partage. La semane dernière, on vous parlait de ce site magique qui sélectionne toute vos fournitures scolaires mais cette fois, on change de registre. Vous avez les fournitures ? Bien. Maintenant, après l'effort, le réconfort. Et en parlant de réconfort, on a l'appli parfaite qui vous permet de trouver LE bar qui correspondra aux goûts de vos amis mais aussi aux vôtres.

Quand on se retrouve en bande, il y en a toujours un qui se retrouve à traverser la ville. Il y a ceux qui sont clairement arrangé pas la géographie et puis... il y a les autres, ceux qui passent leur vie dans le métro ou dans les transports. La bonne nouvelle, c'est que Pepeats "calcule de façon équitable le trajet des participants et ce quel que soit leur nombre", explique maddyness. L'appli qui, à la base, référençait les meilleurs bars ou restaurants a ajouter cette fonctionnalités - et on ne pouvaut pas être plus ravi.