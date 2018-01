Virgin Tonic : Vous ne savez pas où partir ce week-end ? Partez pour une destination mystère !

Vous ne savez pas ou partir ce week-end ? Vous avez envie de prendre l'air et de vous échapper de votre quotidien ? N'en dîtes pas plus, on a trouvé ce qu'il vous faut. Pour 70 euros, une compagnie aérienne vous envoie, le temps d'un week-end, vers une destination mystère. Non, vous ne savez pas où vous partez et oui, vous prenez l'avion. Le concept vient de voir le jour en Allemagne et c'est la compagnie aérienne Lufthansa qui propose à ses voyageurs de réserver leurs billets sans savoir où il partent.

On vous rassure, les voyageurs ont tout de même une petite marge de manoeuvre. Même s'ils ne peuvent pas choisir leur destination, ils ont au moins la possibilité de choisir le thème de leur week-end : shopping, fête, tourisme, week-end entre amis ou en couple... il y a l'embarras du choix. Autre fait connu des voyageurs, toutes les destinations se trouvent en Europe. Ainsi, Rome (classique) se trouve sur la liste des destinations potentielles, comme Florence ou Gdansk (Pologne). Pour l'instant, le concept n'a pas encore été adapté en France mais clairement, on prie pour qu'il arrive vite. Allez, il est temps de réveiller l'aventurier qui sommeille en vous !