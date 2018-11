Virgin Tonic : Vous ne rêvez pas, Adidas va sortir des sneakers en hommage à Game of Thrones !

Difficile de passer à côté de Game of Thrones, LA série made in USA qui cartonne dans le monde entier. Au cours de l'année 2019, HBO diffusera enfin l'ultime saison attendue par des millions de téléspectateurs. Plus qu'une série, Game of Trones représente une véritable ère pour tous les fans de la saga. Et c'est justement le genre de phénomène auxquels il faut rendre hommage. Justement, la marque Adidas a annoncé que deux paires de Sneakers seraient mises en vente pour rendre un ultime hommage au show.

La paire "Feu"

"La Paire Glace"

Sachez que les deux paires en questions sont imaginées autour de l'univers de Daenerys : le feu mais aussi, la glace. La première paire nous rappelle clairement cette scène mythique où Daenerys sortait du feu. En ce qui concerne la seconde, c'est la glace qui est mise à l'honneur : hommage à Daenerys mais aussi, à Jon Snow.

Côté prix, "les deux paires de sneakers Adidas autour de Game of Thrones sortiront en avril 2019 pour un prix de 180 euros !", annonce le média MCE.