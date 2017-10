Virgin Tonic : Vous ne devinerez jamais ce que signifiaient les paroles du tube de Las Ketchup

C'était en 2002 (oui déjà). Cette année-là, Trump n'était pas président, Indochine venait de sortir le titre culte "J'ai demandé à la Lune", Calogero nous offrait l'emblématique chanson "En apesanteur" et les trois filles de Las Ketchup nous dévoilaient le mystérieux titre "Aserejé" sur lequel on ne pouvait s'empêchait d'exécuter la chorégraphie (qui nous faisait faire du sport à nous français qui n'en faisons plus assez). Et bien sachez que si la chanson, interprétée en espagnol, parlait d'amour et de séduction, on doit vous avouer quelque chose. C'est normal que vous n'arriviez jamais à chanter le refrain puisque ce dernier ne voulait en réalité rien dire !

"Aserejé, ja deje / tejebe tude jebere / sebiunouba / Majabi an de bugui / an de buididipí" chantaient-elles, pendant que nous essayions. Sans le savoir, nous étions en train de balbutier des paroles inventées et dénuées de sens. Si nous aurions facilement pu nous en douter, sachez que le refrain de "Las Ketchup Song" s'inspirait en réalité du mythique refrain d'un classique de rap sorti en 1979, "Rapper’s Delight”, chantait à la sauce espagnol. Les trois jeunes femmes chantaient simplement ce refrain "I said a hip hop the hippie / the hippie to the hip-hop / Say up / jump the boogie to the rhythm / of the boogie, the beat" à leur façon !