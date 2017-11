Virgin Tonic : Vous ne devinerez jamais ce que certains français font au lit

Ce qu'il y a de magique avec les sondages, c'est qu'on en apprend de belles tous les jours. Par exemple, on sait maintenant ce que 1 français sur 4 fait pendant la pub. On vous l'accorde, ça ne change pas grand chose à nos vies. Mais il y a un côté rassurant. D'ailleurs, si vous pensiez être le seul à adorer prendre votre petit-déjeuner au lit, ce n'est absolument pas le cas ! Selon un sondage Ifop, c'est d'ailleurs le repas favoris de 19% des français. Pendant que 6 français sur 10 envoient des textos alors qu'ils sont tranquillement enroulés dans leur couette, d'autres font quelque chose de bien plus étrange.

Ifop - @casperfr : Près de 6 Français sur 10 envoient des sms au lit pic.twitter.com/uVip1tD8HP — Ifop (@IfopOpinion) 20 avril 2017

Ifop - @casperfr : Le petit-déjeuner est le repas que les Français préfèrent prendre au lit pic.twitter.com/pxrpxcKI82 — Ifop (@IfopOpinion) 20 avril 2017

Toujours selon Ifop, 1% des français prendraient l'apéro au lit. Il y en a qui lisent, d'autres qui bossent mais visiblement, c'est bien plus sympa de siroter un verre. Et pendant qu'on y est, on vous rappelle que le vin serait efficace contre la surdité. Alors la prochaine fois que vous prendrez l'apéro (au lit ou ailleurs), n'oubliez pas le verre de vin rouge !