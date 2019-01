Virgin Tonic : Vous n'arrivez pas à vous lever ? Bonne nouvelle, vous êtes plus intelligent que la moyenne !

Si vous suivez le Virgin Tonic alors vous savez que nos petits défauts nous sauvent la plupart du temps. Par exemple, la semaine dernière, on apprenait que les hommes bedonnants étaient de meilleurs amants. Est-ce vrai ? Seules les personnes concernées peuvent le savoir. On sait aussi que ceux qui jurent (beaucoup trop) sont plus intelligents que les autres. Et justement, en parlant d'intelligence, sachez que si vous avez un mal fou à vous lever, si vous êtes incapable de sortir du lit quand votre réveil sonne, alors vous faites preuve de plus d'intelligence que le commun des mortels. Et vous savez quoi ? C'est la science qui le dit.

Si êtes du genre à être actif la nuit et à dormir le jour, alors sachez que même si votre mode de vie est décalé, il joue sur votre intelligence mais aussi sur votre créativité. D'abord, parlons intelligence : "ceux qui se couchent tard et qui traînent au lit le matin ont des raisonnements plus logiques et beaucoup plus structurés que les autres", expliquent le démotivateur. En ce qui concerne la créativité, ceux qui se couchent le plus tard (pour mieux dormir le lendemain matin), auraient plus "d’imagination et ont un regard singulier sur le monde" - rien que ça.

« Multiplier les situations qui sortent des habitudes prérequises encourage le développement d’un esprit non-conventionnel, et des capacités à trouver des alternatives et des solutions originales. Et être debout la nuit et dormir la journée, c’est tout sauf normal. Ainsi, vivre selon ce mode de vie inversé pourrait améliorer certaines de nos compétences intrinsèques. », explique Marina Giampietro.

Alors si vous ne mettez pas votre réveil demain (mieux, si vous l'ignorez royalement), ne culpabilisez pas !