Virgin Tonic : Vous n'arrivez pas à dormir ? Testez l'oreiller anti-stress !

Trouver le sommeil, c'est souvent compliqué. Le stress, l'anxiété et l'angoisse sont des facteurs qui empêchent bien souvent de dormir et de plus en plus de personnes désespèrent de ne pas avoir un sommeil suffisamment réparateur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des oreillers anti-stress... composés de copeaux de bois. Non, vous ne rêvez pas : remplacer les bonnes vieilles plumes par du bois peut vous aider à mieux dormir !

L'oreiller qui vous aide à dormir !

Alors bien sûr, "vous ne dormez pas sur un tronc d'arbre", comme le précise Camille. En fait, les copeaux de bois qui compose cet oreiller (presque magique) permettent de réduire le stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre rythme cardiaque est diminué, ce qui vous aide à vous détendre. Et si vous vous endormez détendu, alors votre sommeil sera plus réparateur. Evidemment, si vous dormez à deux et si vous êtes confrontés à certains inconvénients, ce n'est pas l'oreiller qui vous aidera à vraiment bien dormir. Mais c'est déjà un bon début ! Pour s'en offrir un, il faut débourser 139 euros sur Allomatelas.