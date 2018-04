Virgin Tonic : Vous mettez plus de huit minutes à répondre à un SMS ? Alors, c'est que vous préparez un mensonge !

Communiquer par SMS, on le fait tous. Aujourd'hui, le texto est devenu le moyen de communication favoris des utilisateurs (notez même qu'un couple s'est rencontré par WhatsApp). Voilà pourquoi nous sommes habitués à répondre vite. Les seules personnes qui ont le droit de mettre du temps à répondre, ce sont nos mères. Mais les autres ? Les autres n'ont pas le droit à l'erreur.

Mettre huit minutes à répondre à un SMS voudrait dire que vous mentez !

Apparemment, si vous mettez près de huit minutes à répondre à SMS, c'est que vous préparez un mensonge. Et quand on y réfléchit, ça se tient : le plus souvent, quand on tape une réponse, on sait exactement quoi dire. Alors quand il faut réfléchir et prendre le temps de formuler, ça devient suspect. Alors la prochaine fois que vous tapez un SMS (et que vous préparez un mensonge), mettez moins de huit minutes à écrire - on sait jamais, mieux vaut assurer ses arrières !