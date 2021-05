Virgin Tonic : Vous le saviez ? L'huile d'olives augmente les performances sexuelles !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Voilà une étude qui pourrait en intéresser plus d'un ! En effet, selon l'université d'Athènes, qui vient de réaliser une étude très intéressante sur plus de 600 hommes, l'huile d'olives permettrait d'augmenter ses performances sexuelles. Comme le précise le magazine GQ, "à la fin de l'étude, les scientifiques ont assuré que neuf cuillères à soupe d'huile d'olive par jour pourraient améliorer les performances sexuelles d'un homme". Pourquoi ? Tout simplement car ce produit permet d'augmenter le taux de testostérone dans le sang et que la testostérone diminue le risque de dysfonction érectile. "Les hommes qui suivent un régime méditéranéen (en particulier ceux qui consomment beaucoup d'huile d'olive) voient leur risque d'impuissance réduit de 40 %" précise le docteur Christina Chrysohoou, auteure de l'étude. Attention tout de même, cette étude a été testée sur des hommes dont la moyenne d'âge est de plus de 60 ans. Cela ne concerne pas forcément les personnes très jeunes. En revanche, consommer de l'huile d'olives (avec modération) ne pourra pas vous faire de mal ! Go go go !