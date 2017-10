Virgin Tonic : Vous laissez votre place aux personnes âgées dans le bus ? Arrêtez de suite !

Laisser sa place à une personne plus âgée dans le bus, c'est quelque chose que nous avons déjà tous fait. Le plus souvent, notre gentillesse nous honore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cédant un siège à une personne âgée dans les transports, nous ne lui rendons pas service. Selon une étude menée en Grande-Bretagne (plus précisément à Oxford), rester debout serait bien meilleur pour leur santé : "Réfléchissez à deux fois avant de céder votre place à une personne âgée dans le bus ou dans le métro. Rester debout est un excellent exercice pour elle", explique l'un des chercheurs au British Medical Journal.

"Il faut encourager les personnes âgées à rester actives, pas à lever le pied. N'installez pas un monte-escalier pour vos parents âgés, offrez-leur plutôt une seconde rampe!", poursuit-il. Aussi, Scarlett McNally (chirurgien orthopédique) ajoute que "beaucoup de maladies sur le long terme ne trouvent pas leur cause dans l'âge, mais dans l'inactivité". Ainsi, vous saurez que pour aider vos aînés, il faut les laisser se tenir debout. Et puisqu'ils sont au coeur de l'attention, on en profite pour vous rappeler l'histoire de cette mamie qui avait demandé à la toile de l'aider à choisir sa robe de mariée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne s'en lasse pas !