Virgin Tonic : Vous faites des cauchemars ? C'est une bonne chose !

Ce n'est pas la meilleure sensation du monde et personne n'aime vraiment faire des cauchemars. Si l'on apprenait que 10 % des français se réveillent à cause d'un cauchemar récurrent, les mauvais rêves perturbent souvent vos nuits ainsi que vos réveils. Si depuis de longues décennies, le psychisme et l'inconscient sont au centre des recherches, des chercheurs du Centre de Recherches Avancées de la Médecine du Sommeil à Montreal ont confirmé que faire des cauchemars est une chose très positive pour l'humain. Cela traduirait une grande créativité et cela permet d'expérimenter à travers vos rêves.

Si faire des cauchemars est un moyen pour le subconscient de libérer certains sentiments, il permet également d'adoucir vos journées suivants ces mauvais rêves. En plus d'être synonyme d'une plus grande créativité, les souvenirs de vos cauchemars "permettent à votre conscience de mieux gérer les anxiétés vagues sur le monde qui nous entoure". Alors ne stressez plus avant de vous endormir, et n'oubliez pas que la position dans laquelle vous dormez peut influencer vos rêves !