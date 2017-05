Les enfants ont cette manie qui exaspèrent les parents : ils se rongent les ongles. Vous l'avez probablement fait, comme nous. Et pendant que nos parents s'évertuaient à nous répéter que c'était mauvais pour la santé, en fait, nous préparions notre système immunitaire. Croyez-le ou non, quand on se ronge les ongles pendant l'enfance, on renforce notre système immunitaire d'adulte. Selon une étude néo-zélandaise publiée dans Pediatrics, ronger ses ongles renforcerait le système immunitaire.

On vous explique : ceux qui se rongeaient les ongles lorsqu'ils étaient enfants en ramassent les bénéfices à 35 ans : Grâce à touts les petits microbes qui se trouvent sous les ongles, on se rend moins sensible aux allergies ! Comme quoi, la science est toujours là où on ne l'attend pas.