Quand on est étudiant, on n'a pas nécessairement les moyens de s'offrir un micro-onde. Par contre, on fréquente la laverie de sa résidence étudiante. A Tel-Aviv, un jeune étudiant en école d'art et design a imaginé un sac particulier. En effet, ce dernier vous permet de vous faire à manger avec un lave-linge. Le principe est simple : il vous suffit d'avoir le sac imperméable qu'il a créé et de choisir votre programme. Croyez-le ou non, il y a un programme adapté à chaque aliment. Par exemple, pour cuire de la viande, vous choisirez un programme adapté (comme le programme synthétique, par exemple).

Bien sûr, ce n'est pas la seule technique. Certains se font cuire leur saumon au lave-vaisselle en mettant leur poisson dans un sac-congélation. Mais si un jour, votre micro-onde vous lâche, vous pourrez toujours vous nourrir en utilisant cette technique digne de MacGyver !

