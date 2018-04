Virgin Tonic : Vous êtes roux/rousse ? Alors vous avez l'air plus jeune (et c'est la science qui le dit)

Il fut un temps où ils étaient martyrisés mais maintenant, les roux prennent leur revanche. D'abord, notez qu'ils ont leurs émojis. Ensuite, grâce à des roux comme Ed Sheeran ou Sam Heughan, les roux auraient beaucoup plus de chance de conclure. Et visblement, ce n'est pas terminé ! Une étude néerlandaise vient de prouver que oui, les roux avait l'air plus jeune (et c'est génétique). En fait, cette fameuse étude a identifié le gène "MC1R" comme responsable de l'air juvénile des roux. Alors ce qui se cache derrière le terme "MC1R", ce n'est pas un hommage à My Chemical Romance. Ce nom regroupe notamment le teint de porcelaine et les tâches de rousseur que l'on retrouve chez les roux.

Les roux auraient l'air plus jeune !

Les femmes rousse feraient ainsi deux ans de moins. "Pour la première fois, un gène explique en partie pourquoi quelques personnes ont l'air plus vieilles et d'autres plus jeunes que leur âge", explique le Dr Manfred Kayser (qui a travaillé sur l'étude). Alors la prochaine fois que vous aurez quelque chose à dire sur les roux, pensez à ça !