Virgin Tonic : Vous êtes resté(e) pote avec votre ex ? Alors vous êtes probablement un psychopathe !

Sachez d'abord que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, près de 65% des ruptures sont initiées par des femmes. Mais une fois la rupture actée, faut-il rester ami avec son ex ? C'est l'eternelle question : certains estiment que c'est impossible tandis que d'autres voient les choses différemment. Mais visiblement, une étude atteste qu'en restant pote avec ses ex, on serait psychopathe : en fait, l'étude affirme que les personnes capables de rester amies avec leur ex auraient des "traits de personnalité sombres".

Cette étude faite sur 861 personnes nous vient de l’Université d’Oakland (Michigan) : toutes les personnes interrogées ont dû répondre à un questionnaire, expliquant pourquoi elles seraient restées amies avec leurs ex. Et ce qui en ressort, c'est que sept raisons expliqueraient cette difficulté à couper les ponts. Il y a "le sexe, l’échange de bons procédés (dont le sexe, l’amour, le statut, l’argent), le côté pratique et la confiance qui ne tarit pas", explique Konbini.

"Les individus qui ont un score élevé quand on mesure la personnalité sombre du sujet ont tendance à choisir leurs amis pour des raisons stratégiques. Ainsi, il est probable que ces traits soient associés à une tendance à évaluer leurs amitiés en fonction de raisons utilitaires et instrumentales, afin de maintenir un certain accès aux relations sexuelles. Cette étude suggère que [les amitiés post-relation] fonctionnent de la même manière d'un côté et de l'autre dans la mesure où elles permettent de continuer à échanger des ressources désirées", conclut l'étude. Faut-il vraiment garder contact avec son ex ? Chacun est libre. Mais si même le Prince Harry est capable d'inviter ses ex à son mariage, pourquoi pas nous ?