Virgin Tonic : Vous êtes maman ? Alors votre sommeil n'est plus ce qu'il était !

"Les enfants sont formidables", il paraît. Le truc, c'est qu'aussi fort qu'on puisse les aimer, on aime aussi profondément notre sommeil qui, il fut un temps, était réparateur. Et dans un couple, il arrive souvent que ce soit la mère qui se lève le plus quand le petit dernier décide de se lancer dans un concert nocturne - évidemment, c'est une moyenne. Toujours est-il que selon une étude on ne peut plus sérieuse, le sommeil des femmes change à jamais quand elles ont des enfants. Super.

Parce qu'elles se lèvent souvent (et parce qu'elles sont alertes), les mères ont tendance à avoir un sommeil beaucoup plus léger et ce, même quand leur enfant fait ses nuits. Quand on sait que la fatigue des parents bat des records quand ils ramènent un nouveau né à la maison, on ose à peine imaginer le déficit de sommeil d'une femme.