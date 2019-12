Virgin Tonic : Vous êtes en couple ? Avec tout ça, vous comprendrez votre moitié !

Last but not least, une femme a appris l'infidélité de son marigrâce à sa montre Fitbit connectée : elle avait connecté leur 2 montres sur son smartphone et elle a réussi une alerte d'activité sportive à 4h du matin. Il lui a avoué le lendemain qu’il était chez une amie… Et vous, avez-vous déjà menti ?