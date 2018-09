Virgin Tonic : Vous êtes au régime ? Voici 5 aliments qui sont de faux-amis !

C'est la rentrée ! Et peut-être que vous en profiterez pour vous remettre au régime, histoire de bien commencer cette nouvelle année. Et justement, pour nous, c'est l'occasion de revenir sur quelques aliments qui, contre toute attente, ne sont pas nécessairement bons pour vous et votre ligne. Alors un conseil, prenez des notes ! Tout de suite, 5 aliments à éviter.

Si vous achetez des smoothies en grande-surface, alors on vous conseille d'arrêter de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu ces smooties-là sont bourrés de sucre. Et qu'ils ont perdu toutes leurs vitamines.

Si vous consommez du muesli en grande quantité et qu'il contient des fruits secs, même combat : les fruits secs sont source de sucre et de gras. Super.

Oubliez de suite le chocolat et ce, même s'il est moins calorique que le chocolat "normal" . Pourquoi ? "Parce qu''il envoie un message erroné au cerveau (du sucre va arriver alors que ce n’est pas le cas), entretient notre addiction aux choses sucrées', explique le média Vie Pratique.

On a tendance à grignoter de galettes de riz (en se disant qu'elles sont meilleures pour la santé qu'une barre chocolatée). Mais au final, elles restent sucrées et caloriques : "leur index glycémique est quasiment similaire à celui du pain blanc".

Quand on se met au régime, on a tendance à troquer le pain pour des biscottes afin de réduire sont apport en calories. Sauf que les biscottes sont parfois plus calorique que le pain, justement ! Et en plus, elles ne calent pas suffisamment : vous aurez vite faim.

Alors, prêts à changer vos habitudes ?